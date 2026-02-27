大ヒット中のディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』。すでに日本における劇場公開作の歴代興行収入ランキング18位に上がってきており（152億4385万円／2026年2月23日時点）、まだまだ上昇の気配を見せています。ある程度ヒットするだろうと筆者も思っていましたが、まさかここまでとは！そこで今回は、『ズートピア』の人気の理由を考察してみました。まずは物語をざっくりご紹介しましょう。『ズートピア』シリーズの物