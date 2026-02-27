奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏（34）が27日、自身のXを更新。Xの広告収入が剥奪されたことを明かした。へずま氏は「Xの広告収入が剥奪されました」と告白。その理由は「度重なるアンチの通報が原因です」と伝えた。自身の投稿での収入について「よくコミュニティーノートが付くので収益は高くありませんでしたが一度だけ20万円入ったこともあります」と明かした。今回の一件に「悔しいですが