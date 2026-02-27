コクヨの「キャンパスノート」といえば、使ったことがない人はいないのではと思えるほどに普及しているノートの一大ブランドです。その「キャンパスノート」の発売50周年を機に、コクヨではブランドをリニューアル。公式Webサイトによると「ノートだけではない『まなびかた』のブランドへ刷新」しました。【画像】いろいろな「まなびかた」を提案するユニークな製品ノートを軸に周辺の文具を合わせた学び方を提案したい「もともと