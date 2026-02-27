Q. 「残業が多い人は業務効率が落ちる」って本当？Q. 「仕事が忙しく、最近は毎日残業しています。寝る時間もどんどん遅くなり、疲れが取れません。『残業が多いほど業務効率が落ちる』という話を聞いたのですが、本当でしょうか？ 悪循環になっているとしたら、断ち切りたいです」A. 本当です。残業が多いほど業務効率は落ちてしまいます「残業が多い人ほど、業務効率が下がる」というのは、残念ながら事実です。大きな理由の1つ