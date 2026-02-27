浙江省杭州市にある宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）で26日、人型ロボットによる多彩なパフォーマンスが披露された。中国新聞網が伝えた。展示会場でのデモンストレーションから春晩（春節を祝う年越し番組）の舞台で披露されたパフォーマンス、競技コースでの競争から武術の対抗戦に至るまで、研究室から応用シーンへの進出を果たし、ここ数年でますます高度な応用能力を示している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）