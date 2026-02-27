お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩芸人とのツーショットを公開しました。【写真】おそろいサングラスの稲田美紀＆よしおか「声出た可愛すぎる」稲田さんは「（サングラスの絵文字）お揃い！！」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・シンクロニシティのよしおかさんとのツーショットです。2人でおそろいのサングラスを掛け、顔を寄せ合ってピースしています。とてもかわい