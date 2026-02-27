PK戦勝ちを含む開幕３連勝。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドで負けなしだった広島は、２月27日に行なわれた４節・京都戦で１−２の逆転負けを喫した。39分にCKから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功したが、81分に失点すると、90＋３分にも被弾。そのまま敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「正直、なかなか説明するのが難しいゲームだった」と振り返る。内容については「すごく良い