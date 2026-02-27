福岡県警八女署は27日、広川町の女性宅固定電話に同日午後1時半ごろ、同町役場を名乗る人物から「以前封筒を送っていましたが、高齢者の方に還付金があります」などと言われる不審電話事案が2件連続で発生したとして、防犯メールで警戒をよびかけた。