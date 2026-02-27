FC町田ゼルビアは２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、ジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−１で競り勝った。試合後のフラッシュインタビューに、開始５分に先制点を挙げた相馬勇紀が対応。得点以外でも縦への突破など随所で存在感を見せていたが、本人は自身のコンディションを「まだ身体的には80パーセントぐらい」と評価する。「本当は２点ぐらい追加で点を取らなきゃいけなかったので、もっと