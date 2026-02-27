3月1日に開催される東京マラソンのエリート招待選手会見が27日、都内で行われた。昨年12月のバレンシアマラソンで大迫傑（34＝リーニン）が男子の日本新記録を樹立。それまでは2021年2月から4年以上、鈴木健吾（30＝横浜市陸協）が日本新記録を保持していた。鈴木は「自分の記録が5年ぐらい更新されてなかったということは、陸上界にとってはあまりいいことではなかったと思うので、そういう意味ではよかったのかな。僕も更新