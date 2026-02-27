◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第4節京都2―1広島（2026年2月27日エディオンピースウイング広島）京都が西地区首位の広島に逆転勝ちして3連勝。暫定首位に浮上した。前半39分にセットプレーから失点したが、後半36分に広島のパスミスをFWマルコ・トゥーリオ（27）が拾ってFWラファエル・エリアス（26）にラストパス。エリアスは詰めてきたGK大迫敬介（26）の右を左足で抜いて同点に。アディショナルタ