26日、去年11月にメジャーデビューした、シンガー・ソングライターのくろさわかなさんが、自身のSNSを更新。乳がんになって初めて知ったことを投稿しました。【写真を見る】【くろさわかな】乳がんになって知ったことを共有今の1番の目標は「治療スケジュールを真っ当にこなすこと」くろさわさんは、「【乳がんになって初めて知ったこと】 」と題し、乳がんになったことで起こる様々な体の変化について共有。まず初めに、「ケモ