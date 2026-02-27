共産党と社民党は２７日、両党を中心とした意見交換会「高市一強を心配する会」（仮称）の初会合を国会内で開いた。定期的に開催し、衆院選で衰退が目立った護憲勢力の回復の足がかりとしたい考えだ。会合には、共産の田村委員長、社民の福島党首ら両党幹部が出席した。他党議員の参加も呼びかけており、無所属の参院議員１人が途中参加した。れいわ新選組は参加しなかった。