気象庁は２７日、最高気温４０度以上の日の名称についてアンケートを実施すると発表した。２５度以上を「夏日」、３０度以上を「真夏日」、３５度以上を「猛暑日」と定めて予報用語として使用しているが、４０度超えが毎年のように観測される状況を受け新たな名称を検討。「広く国民の皆様からのご意見を募るため、アンケートを実施します」と告知した。各種国語辞典を参考に気象や日本語等の専門家のご意見を踏まえて選出した