つやつや、しみしみ。こっくり甘辛い煮汁をじゅわ〜っと含んだ豆腐で、ご飯がもりもり食べられるコスパ最強のおかず。焼いた鶏肉としいたけのうまみも加わって、あとを引く味わい。水きりいらずで手軽に作れ、食べ応えも申し分なし。家計にもやさしく、何度でも作りたくなる一品です。『豆腐と鶏肉のすき煮風』のレシピ材料（2人分）木綿豆腐……1丁（約350g） 鶏もも肉（大）……1枚（約300g） ねぎ（青い部分も含む）……1本（約