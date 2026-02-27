伊東市の田久保真紀前市長が地方自治法違反の疑いで書類送検されたことがわかりました。田久保前市長をめぐっては、これまで「公職選挙法違反」の疑いなど複数の刑事告発を受けていて、警察は本人への任意の事情聴取を続けるほか自宅の家宅捜索を行っていました。捜査関係者によりますと、27日までに田久保前市長が地方自治法違反の疑いで静岡地検に書類送検されたということです。静岡地検は、今後、書類送検を受け、慎重に判断す