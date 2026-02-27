実業家・堀江貴文氏（53）が26日に公式X（旧ツイッター）を更新し“ガラガラ”の武道館で歌う動画が拡散されている件について言及した。堀江氏は24日、日本武道館で行われたアイドルフェス「天下一武道館」に実業家・林尚弘氏、実業家・山本康二氏らと“演歌歌手”として出演。新曲「シャンパンコールの歌(ゾス飲み)」などを披露していたが、その様子が拡散され「客席がガラガラで笑った」といったコメントが多数付いていた。