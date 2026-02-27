2回日本代表2死、サポートメンバー・佐々木が左越えに本塁打を放つ。捕手石伊＝バンテリンドームWBC日本代表は27日、中日との壮行試合に臨み、プロ2年目でサポートメンバーの佐々木（広島）が二回にアーチをかけた。柳が投じた甘い変化球を捉えて左翼席へ豪快に運び、日本に4点目をもたらした。「いい一本になった。いずれは本大会に出られるように頑張りたい」と殊勝に語った。青学大からドラフト1位で入団し、昨秋の韓国との