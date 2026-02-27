◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)男子シングルス3回戦、張本智和選手（世界ランク4位）はパトリック フランツィスカ選手（同23位、ドイツ）と対戦。フルゲームの末、2−3（11−6、7−11、7−11、11−6、8−11）で敗れベスト8進出はなりませんでした。日本勢は松島輝空選手（世界ランク7位）もベスト16敗退となっており、今大会での8強は逃しています。【日本勢の結果】◇1回戦張本智和 3−2 陳俊