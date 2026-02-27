【J1百年構想リーグ WEST第4節】(ノエスタ)神戸 2-1(前半0-0)福岡<得点者>[神]武藤嘉紀(53分)、小松蓮(60分)[福]橋本悠(90分)<退場>[福]見木友哉(34分)<警告>[福]シャハブ・ザヘディ(48分)、重見柾斗(87分)、田代雅也(90分+1)主審:中村太└神戸が今季2勝目! 武藤とJ1初ゴール小松蓮の2発で逃げ切る…1人退場の福岡は橋本悠の鮮やかFK弾も3連敗