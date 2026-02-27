[2.27 J1百年構想WEST第4節 神戸 2-1 福岡 ノエスタ]J1百年構想リーグWESTは27日に第4節を行った。ヴィッセル神戸とアビスパ福岡の対戦は、神戸が2-1で勝利した。拮抗した展開が続くなか、前半33分に試合が動く。福岡はMF見木友哉がMF郷家友太を倒してしまい、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、レッドカードで退場してしまう。数的優位に立った神戸だが、前半アディショナルタイムに攻め立てるも、GK