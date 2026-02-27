リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第4節】(Eピース)広島 1-2(前半1-0)京都<得点者>[広]荒木隼人(39分)[京]ラファエル・エリアス(81分)、エンリケ・トレヴィザン(90分+3)<警告>[京]須貝英大(35分)、ラファエル・エリアス(38分)、福田心之助(41分)、平岡大陽(87分)、エンリケ・トレヴィザン(90分+8)主審:木村博之└90+3分新加入エンリケ弾!! 京都が広島に劇的勝利で2連勝