【J1百年構想リーグ EAST第4節】(Gスタ)町田 2-1(前半1-0)千葉<得点者>[町]相馬勇紀(5分)、エリキ(59分)[千]石川大地(64分)<警告>[町]岡村大八(51分)、中村帆高(90分+2)[千]猪狩祐真(87分)観衆:8,015人主審:清水勇人├相馬&エリキの量産続く! 町田が開幕戦以来の勝ち点3、昇格組・千葉は遠いJ1初白星├ゴール量産続くも町田MF相馬勇紀「もう2点くらい取れた」覚悟新たにACLEへ└繰り返さなかった悪夢…前節2年ぶり