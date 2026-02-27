[2.27 J1百年構想EAST第4節 町田 2-1千葉 Gスタ]J1百年構想リーグは27日、EAST第4節でFC町田ゼルビアとジェフユナイテッド千葉が対戦し、町田が2-1で勝利した。町田は前半早々にMF相馬勇紀が今大会3ゴール目となる先制点を決めると、後半にFWエリキが同4点目となる追加点。その後、千葉FW石川大地にJ1初ゴールを献上したが、最後までリードを守り切り、3試合ぶりに勝ち点3を収めた。ホームの町田は3月3日のACLEラウンド16のア