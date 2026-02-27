フリーアナウンサーの大島由香里（42）が2月25日、自身のInstagramを更新し、収録合間に撮影した写真を公開。元フィギュアスケート日本代表で解説者の高橋成美（34）との2ショットが話題になった。「収録合間で久々に会えた、なるちゃん」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪で解説を務めた高橋との再会を報告した。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現地でのプ