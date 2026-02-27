【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を5月13日にCDリリースする。 ■「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」は、LPサイズブックレットやグッズをBOXに同梱 先日、3月11日に配信リリースされることが発表された『JEKYLL』がCDアルバムとしても発売されることが決定した。 本作には、2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE