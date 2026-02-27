海と山に囲まれ、“知る人ぞ知る”食の産地「西海市」。 アミュプラザ長崎では、西海市の食材を味わえるグルメフェアが27日から開催されています。 アミュプラザ長崎などで始まった「西海グルメフェア」。 アミュプラザ長崎の本館、新館、長崎街道かもめ市場にある、31の飲食店や食品店などで、西海自慢の食材を使ったオリジナルメニューを楽しめます。 ■長崎街道かもめ市場 … 15店舗 ＪＲ長崎駅