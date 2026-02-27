27日（金）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、3月14日（土）と15日（日）にリクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館で開催されるSVリーグ男子第17節のVC長野トライデンツ戦にて「高橋商事シート ご招待キャンペーン」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 高橋商事の協賛で行われる本節において、ヴォレアスは限定のデザイン