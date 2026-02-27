27日（金）に大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、2月28日（土）と3月1日（日）に日立市池の川さくらアリーナで開催されるSVリーグ女子第17節 PFUブルーキャッツ石川かほく戦に、ミドルブロッカーの佐藤黎香が帯同しないことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 佐藤は2024年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズからAstemoへ移籍。在籍2年目の今