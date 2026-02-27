◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバー・山本大斗外野手（23＝ロッテ）が2点リードの7回に貴重な追加点を叩き出した。6回の守備から出場した23歳が、侍ジャパンに大きな1点を呼び込んだ。4―2の7回だった。先頭の源田が左前打で出塁し、1死一塁から佐々木泰が右前打で1死一、二塁のチャンスをつくる。続く中山は空振り三