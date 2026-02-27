日米関税交渉で合意した５５００億ドル（約８５兆円）の対米投資の第２弾として、原子力発電所の建設など複数案件が有力候補となっていることがわかった。「相互関税」などを巡る米連邦最高裁判所の違法判決で日米合意の前提が揺らぐ中、両政府は来月に予定される首脳会談に合わせた発表を目指して調整している。米国ではＡＩ（人工知能）向けのデータセンターなどで電力需要が高まっており、今月発表された第１弾でも、オハイ