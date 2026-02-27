サッカーの欧州リーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われ、伊東純也のゲンク（ベルギー）は1回戦で鈴木唯人が所属するフライブルク（ドイツ）との日本選手対決が決まった。ローマとボローニャはイタリア勢同士で顔を合わせる。決勝トーナメント1回戦は第1戦が3月12日、第2戦が19日に行われる。＜決勝トーナメント1回戦組み合わせ＞（左側が第1戦ホーム）（1）＝フェレンツバロシュ（ハンガリー