侍ジャパンメンバーのオリックス・宮城大弥投手（２４）、曽谷龍平投手（２５）の両左腕がそろって登板した。２７日の中日との強化試合（バンテリンドーム）に先発した宮城は初回に３番・上林にこの日最速の１５２キロを計測し、２回にはボスラー、サノーを連続三振。８３キロの得意のスローカーブを交えた緩急自在の投球で中日打線に隙を与えず、３回を１安打、無失点、１四球に抑えた。「必死に頑張りました。四球を出したとこ