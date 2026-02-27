angelaが＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」＞の開催を発表した。＜ミュージック・ワンダー★大サーカス＞は2010年から始まったangelaの総合エンタメライヴシリーズ。今年は11月13日(金)、14日(土)に埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホールにて2DAYSでの開催となる。ライヴタイトルの“スタチャまみれ?!”は、かつてキングレコードの社内レーベルとして存在した「スターチャイルドレコード」