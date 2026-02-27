THE SUPER FRUITが、新曲「恋はメリーゴーランド」のコレオグラフィービデオを公開した。今作「恋はメリーゴーランド」は、ダンサー・振付師のTAIGAが担当した。大人っぽくスタイリッシュながらも、ワクワクするような振付が各所に散りばめられたエンターテイメント溢れるダンスに注目してほしい。https://youtu.be/qKWSm_Soy2E◆◆◆◾️TAIGA コメント今回の作品のテーマが“チグハグ大人になりま