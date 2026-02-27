明日2月28日（土）にデジタルシングル『「音楽」』を発表するDEZERT。事務所の先輩でもあるKen（L’Arc-en-Ciel）プロデュースのもとレコーディングが行われたことは既に公表されていたが、配信直前のこのタイミングでKenとDEZERTメンバーからリリースに寄せてのコメントが届いた。◆◆◆◆Ken (L’Arc-en-Ciel）千秋の作った状態の「音楽」を聴いた時、コーラスパートが“この曲がこの曲である部分”と感じまし