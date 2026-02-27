angelaが、＜angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」＞の開催を発表した。＜ミュージック・ワンダー★大サーカス＞は、2010年から始まったangelaの総合エンタメライブシリーズだ。2026年は11月13日、14日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて2デイズでの開催となる。ライブタイトルの「“スタチャまみれ?!”」は、かつてキングレコードの社内レーベルとして存在した「スターチャイルドレコー