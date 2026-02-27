ＮＰＢエンタープライズは２７日、バンテリンドームで２８日に開催する壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパンｖｓ中日ドラゴンズ」の予告先発投手を発表。侍ジャパンは日本ハム・伊藤大海投手（２８）、中日は大野雄大投手（３７）が登板する。伊藤はプロ５年目の昨季、２７試合に先発登板して１４勝８敗、防御率２・５２の成績を残して最多勝と最多奪三振（１９５奪三振）の２冠を獲得。自身初