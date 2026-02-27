a flood of circleがツアー＜日本武道館への道＞を開催中だ。同ツアーより、3月1日の京都公演の模様がオフィシャルYouTubeチャンネルにて無料生配信されることが決定した。当日はヒトリエをゲストに迎えた対バンライブだが、配信されるのはa flood of circleのパフォーマンスパートのみ。配信開始は19:00過ぎを予定している。なお、会場チケットはすでにソールドアウトしているとのことだ。a flood of circleはツアー＜日本武道館