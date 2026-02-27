◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】男子シングルス３回戦が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が同２３位の３３歳、パトリック・フランチスカ（ドイツ）にフルゲームの末に敗退した。同種目の日本勢は全選手が８強に届かなかった。◇シンガポール・スマッシュ世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）