名古屋競馬所属の角田輝也調教師（６２）は２月２７日、名古屋競馬１２Ｒで管理するスティールアクターを出走させ１着。１９９９年１月の初出走以来、１万８９２７戦目で地方競馬通算４５００勝を達成した。記録が残る１９７３年以降では地方競馬で初の快挙。また、騎乗していた加藤聡一騎手（３０）＝原口次夫厩舎＝も、このレースで地方競馬通算１１００勝を達成した。２０１６年４月の初騎乗以来、８５１９戦目。