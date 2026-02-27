鏡を見たときに髪型がパッとしないと感じたら、トレンド要素をプラスしていつものスタイルをアップデートしてみて。レイヤーの動きやハイライトのデザイン性など、挑戦しやすい旬のスタイルをご紹介します。40・50代にとって嬉しい、髪悩みを助けるメリットも満載。、少しの変化でガラッと雰囲気が変わるため、大胆なカットに不安がある人にもおすすめ。ライフスタイルに合わせて、取り入れてみて。 くびれをつけると