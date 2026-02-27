『ひみつのアッコちゃん』の象徴アイテム「テクマクマヤコンコンパクト」が、大人向け仕様で商品化されました。1988年放送の第2作で印象に残った変身シーンを、手のひらサイズのなりきり玩具として楽しめる内容です。タッチ操作でメロディが流れるギミックまで入った、記念イヤーならではの復刻モデル！ プレミアムバンダイ「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」 価