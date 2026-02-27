アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）は27日、4月29日に有明アリーナで開催される「ONESAMURAI.1」で、K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が、引退試合で元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との対戦が正式決定。そしてこの一戦には、フライ級キックボクシング暫定王座が懸けられることも合わせて発表になった。ONEの公式X（旧ツイッター