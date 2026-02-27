3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは、28日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と戦う。バンテリンドームで午後7時試合開始。侍ジャパンは伊藤大海、中日は大野雄大が先発する。チケットは完売しており、当日券の販売は行われない。