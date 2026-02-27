2月27日、倖田來未がInstagramを更新した。【写真】ステージ上で笑顔を見せたピースSHOTも公開倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「明日はバレンタインディナーショーラスト！」「横浜昼夜公演 楽しみにしています！」と自身が開催するイベントについて告知。あわせて、これまでの公演で撮影されたものと思われる、美デコルテを披露した上品な白ドレス姿のステージSHOTを複数掲載した。この投稿に対し、ファンからは、「本