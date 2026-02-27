Q. 「卵の黄身はコレステロールが高いため、食べない方がいい」って本当？Q. 「健康のために卵をよく食べていますが、『黄身はコレステロールが多いから食べない方がいい』と聞きました。健康意識の高い知人は毎日白身のみ食べているそうですが、黄身は食べない方が体によいのでしょうか？」A. 健康な人であれば心配する必要はありません。体にいい栄養素が含まれています黄身は特にコレステロールの含有量が多いことから、健康リ