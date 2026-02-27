テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）が、きょう27日に放送され、序盤2曲に反響が寄せられている。【写真】HANA、M!LKも！27日放送『Mステ』出演者オープニングは、同番組12年ぶり披露となるアンジェラ・アキ「手紙 〜拝啓十五の君へ〜」。MC・タモリとも久しぶりの再会となり、「お変わりなく」と言葉を交わす場面があった。続いて、斉藤和義が2011年に放送された松嶋菜々子主演の大ヒットドラマ