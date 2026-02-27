衆院予算委で、高市首相（右端）に質問する中道改革連合の小川代表＝27日午前衆院の山口俊一議院運営委員長（自民党）は27日の議運委理事会で、衆院予算委員会の同日の基本的質疑に、予算委員より多い質問者を立てた中道改革連合を注意した。理事会後、中道は衆院の野党第1党で少数会派とは異なるとし「品位に欠ける」と記者団に述べた。自民が問題視したのを受けた対応。中道所属の予算委員は5人で、27日の基本的質疑では7人が