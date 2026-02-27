◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンD）昨年限りで現役を引退した中田翔氏（36）が27日、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンと中日との壮行試合を中継したTBSに解説として出演し、中日の新外国人・サノー（元エンゼルス）についてコメントした。サノーは「6番・一塁」で先発出場。7回の第3打席で侍ジャパン4番手の松本裕（ソフトバン